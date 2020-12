Lucas Pratto cedido ao Feyenoord até final da época

“O jogador pediu para termos em conta este pedido. Vai fazer os testes médicos esta terça-feira. Houve, em outros momentos, a possibilidade, e desta vez o Lucas falou comigo e com o diretor técnico. Vai continuar a carreira ali, tivemos em conta o pedido e veremos como termina”, disse Francescoli.



O emblema argentino vê sair Prato, de 32 anos, que não tem sido opção a titular, antes de defrontar no sábado o Boca Juniors e na próxima semana o Palmeiras, de Abel Ferreira, na primeira mão das meias-finais da Taça dos Libertadores.



“Isto é o futebol, a Argentina está num momento delicado”, adiantou Francescoli, explicando que o clube entendeu a situação do jogador, que pediu para aproveitar a oportunidade.



O avançado teve outras passagens pelo futebol europeu, mas sem grande notoriedade, primeiro, ainda muito jovem, emprestado pelo Boca Juniors aos noruegueses do Lyn, em 2008 e 2009, e depois, em 2011/12, fez meia época no Génova.