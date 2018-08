Partilhar o artigo Luciano Spalletti renova com Inter Milão por duas temporadas Imprimir o artigo Luciano Spalletti renova com Inter Milão por duas temporadas Enviar por email o artigo Luciano Spalletti renova com Inter Milão por duas temporadas Aumentar a fonte do artigo Luciano Spalletti renova com Inter Milão por duas temporadas Diminuir a fonte do artigo Luciano Spalletti renova com Inter Milão por duas temporadas Ouvir o artigo Luciano Spalletti renova com Inter Milão por duas temporadas

Tópicos:

Campeões, Frank, Luciano Spalletti, Stefano Pioli,