Ludogorets, adversário do Braga na Liga Europa, nos `quartos` da Taça búlgara

Lusa 26 Out, 2017, 21:04 | Futebol Internacional

A equipa visitante foi a primeira a marcar, aos 24 minutos, pelo defesa Kamen Hadzhiev, mas o Ludogorets restabeleceu a igualdade no marcador aos 36 minutos, pelo médio brasileiro Gustavo Campanharo, resultado com que terminou o tempo regulamentar.



No prolongamento nenhuma das equipas conseguiu desfazer a igualdade, razão pela qual foi necessário recorrer aos penáltis para definir qual delas seguia para os quartos de final da Taça da Bulgária.



Na marcação dos 'castigos máximos', o Ludogorets foi mais eficaz, visto que falhou apenas um penálti, o quarto, por Aleksandar Vasilev, enquanto o Beroe desperdiçou dois, o primeiro e o quinto, por Martin Rayhov e Pavel Vidanov, respetivamente.



O Ludogorets lidera o campeonato búlgaro ao fim de 13 jornadas, com 33 pontos, e também o grupo C da Liga Europa, com sete pontos, mais um apenas do que o Sporting de Braga, que é segundo, enquanto os alemães do Hoffenheim ocupam a terceira posição, com três pontos, e os turcos do Basaksehir o último lugar, com um ponto.