Ludogorets reforça liderança na Bulgária antes de visitar Sporting de Braga

Golos do congolês Thibota, aos 33 minutos, e do substituto ganês Tekpetey, aos 90+3, construíram a vitória em Razgrad, onde o defesa português Josué Sá foi substituído logo aos 22.



Os campeões da Bulgária seguem no bom caminho para revalidar o título, dado que, além de vencerem, viram o CSKA Sófia, segundo classificado, perder em casa por 3-1 com o Lokomotiv Plovdiv, ficando a sete pontos, ainda que tenha um jogo a menos.



Ludogorets e Sporting de Braga voltam a encontrar-se na quinta-feira, após um golo solitário de Ricardo Horta ter feito a diferença, a favor dos portugueses (1-0), na terceira jornada, em encontro disputado na Bulgária.