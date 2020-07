Luís Castro conduz campeão Shakhtar Donetsk a nova vitória na Ucrânia

O já consagrado campeão Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, somou este domingo nova vitória na Liga ucraniana de futebol, deste feita frente ao Desna (4-2), faltando agora apenas duas jornadas para o final do campeonato.