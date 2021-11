Luis Díaz convocado na Colômbia para os jogos com Brasil e Paraguai

O regresso dos ex-portistas James Rodriguez (Al-Rayyan, do Qatar), após cerca de um ano de ausência, e Radamel Falcao (Rayo Vallecano, Espanha) são os destaques da convocatória de Reinaldo Rueda para a jornada dupla de apuramento, com o Brasil (12 de novembro) e Paraguai (16).

A Colômbia ocupa a quarta posição do torneio de qualificação, com 16 pontos, a 15 do líder Brasil, que tem 31. A Argentina segue na segunda posição, com 25 pontos, e o Equador na terceira, com 17. Apuram-se os quatro primeiros colocados e o quinto disputa um "play-off" intercontinental.