Luís Diaz e Uribe chamados por Queiroz para a Colômbia, James e Falcao voltam

Os atletas do FC Porto continuam a merecer a confiança do técnico luso, que volta a contar também com os ex-dragões James Rodriguez e Radamel Falcao.



“A grande notícia é o regresso de James ao seu lugar no futebol, jogando e competindo regularmente, e a recuperação e retorno de nosso ‘capitão’ Falcao”, congratulou-se Queiroz.



James, de 29 anos, que nas últimas épocas pouco jogou entre Real Madrid e Bayern Munique, marcou o primeiro golo pelo Everton, o seu novo clube, enquanto Falcao, de 34 anos, soma três golos na liga turca, pelo Galatasaray.



A Colômbia recebe a Venezuela, cujo selecionador é o português José Peseiro, em 09 de outubro, em Barranquilla, e, quatro dias depois, joga em Santiago frente ao Chile.