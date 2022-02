Luis Díaz já em Liverpool e Jurgen Klopp quer "calma" na sua integração

"Estamos muito contentes com esta contratação, é um ótimo reforço. Agora, se ele chegasse, entrasse logo no relvado e mostrasse o seu melhor nível, isso seria estranho. Esta equipa está junta há algum tempo e ele precisa de tempo para se adaptar. Não penso em meses, mas semanas", serenou o técnico germânico.



Díaz chegou a Liverpool depois de representar a sua seleção nas duas derrotas, ante o Peru e a Argentina, que deixam a Colômbia em situação complicada para garantir um lugar no Mundial2022.



"Ele ainda nem sequer esteve no centro de treino, estava na seleção. É preciso ter calma. Agora, não deixa de ser uma ótima transferência e a prova de que estamos a trabalhar em todas as frentes para melhorar esta equipa", completou Klopp.



Luis Díaz, que esta época estava a ser uma das principais figuras do campeonato português, com os seus melhores registos pelo FC Porto, rumou ao Liverpool a troco de 45 milhões de euros, mais 15 milhões em variáveis.



Em Liverpool vai ser companheiro de equipa do português Diogo Jota, bem como, entre outros, do senegalês Sadio Mané e do egípcio Mohamed Salah, que representam as seleções que domingo disputam a final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol.



O Liverpool é segundo classificado na Liga inglesa com 48 pontos, a nove do Manchester City, que já disputou um jogo a mais.