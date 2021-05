Luís Diaz, Uribe e Sebastián Pérez nos convocados da Colômbia

Os futebolistas Matheus Uribe e Luís Díaz, do FC Porto, e Sebastián Pérez, do Boavista, integram a lista de convocados da Colômbia para os jogos de apuramento para o Mundial2022, com Peru e Argentina, informou a Federação Colombiana.