Luis Enrique confirma que Busquets vai estar no torneio

“Vou esperar. Tem a vantagem de ter sido o primeiro a dar positivo e tem tempo mais do que sobra. Garantidamente que Busquets estará na lista”, disse o selecionador em conferência de imprensa.



O médio do FC Barcelona testou positivo no domingo, dois dias depois de ter jogador no particular frente a Portugal, mas Luis Enrique explicou que o jogador está “assintomático” e a cumprir um plano de treinos.



A Espanha vai estrear-se no Euro2020 na segunda-feira, frente à Suécia, seleção que também teve dois casos positivos no seu grupo. No grupo E estão também as seleções da Eslováquia e da Polónia.



Já em relação a Diego Llorente, futebolista que também testou positivo na terça-feira, a federação espanhola explicou hoje que o defesa já testou negativo e pode ser um “falso positivo”.



"Os testes PCR de confirmação realizados na quarta-feira ao jogador internacional deram um resultado negativo. A contra-análise do mesmo teste confirmou o resultado nas últimas horas, por isso, no caso do central, há sérios indícios de que se trata de um falso positivo", refere a federação em comunicado.



Diego Llorente vai ser testado de novo hoje e na sexta-feira e, caso de confirmem os testes negativos, pode regressar à concentração da seleção espanhola.