Luís Enrique é o novo selecionador espanhol

Lusa Comentários 09 Jul, 2018, 13:36 | Futebol Internacional

O técnico, de 48 anos, estava desempregado desde 2017, quando terminou contrato com o FC Barcelona, equipa que comandou durante três temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, dois campeonatos espanhóis e três Taças do Rei.



De acordo com a RFEF, o antigo jogador assinou um contrato de duas temporadas, tendo em vista a qualificação e participação no Euro2020, que pela primeira vez será disputado em vários países.



Fernando Hierro abandonou a seleção espanhola após a eliminação nos oitavos de final do Mundial2018 frente à Rússia. O ex-defesa central, que era o diretor desportivo, ocupou o cargo no arranque da competição devido ao despedimento de Julen Lopetegui, que com surpresa assinou com o Real Madrid.



Além da sua passagem pelo FC Barcelona, Luís Enrique passou também pelo Celta Vigo e Roma.



Como jogador, Enrique, que ficou conhecido por poder atuar em várias posições, defendeu as cores do FC Barcelona, Real Madrid e Sporting Gijón.