Luís Figo deixa elogios a Cristiano Ronaldo e critica Superliga Europeia

“Cristiano é o melhor, isso são tontices. A Solskjaer faltou os resultados e não teve o rendimento que era desejado (…). Até ao momento, Cristiano está a ser um dos melhores, no rendimento e golos”, considerou Figo, durante uma cerimónia em Madrid.



O antigo futebolista comentou assim a saída de Solksjaer do Manchester United e o papel de Cristiano Ronaldo nos ‘red devils’, um dia depois de o avançado português ter voltado a marcar na ‘Champions’, na vitória em casa do Villarreal (2-0).



Figo, atual conselheiro para o futebol na UEFA, abordou vários assuntos, entre os quais também o fracasso da Superliga Europeia, referindo que o projeto “está morto” e que “é normal que o mundo do futebol seja contra essa competição”.



“A Superliga está morta, penso que querem tirar o defunto do caixão. A Liga dos Campeões é um modelo criado há 70 anos e que, logicamente, terá de ir evoluindo juntamente com a sociedade e o futebol. O que estranho é os clubes que aprovaram o novo formato da Liga dos Campeões venham por detrás a fazer uma nova competição”, criticou o antigo jogador.



Figo, que em Espanha jogou no FC Barcelona e no Real Madrid, comentou ainda o jogo de terça-feira em Nou Camp, em que o ‘Barça’ empatou sem golos com o Benfica, com as ‘águias’ a desperdiçarem nos instantes finais a vitória, num lance de golo flagrante do suíço Seferovic, e a chegada de Xavi aos catalães.



“Acaba de chegar. Vi ontem [terça-feira] o jogo e creio que o Barcelona jogou muito bem, pelo menos bom futebol. Mas creio que faltam jogadores na frente, que possam fazer a diferença. Temos de esperar, existe muita expectativa com a sua chegada e veremos até onde conseguem ir”, analisou.