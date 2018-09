Luís Filipe Vieira dava autorização a entrega de benefícios por Paulo Gonçalves

Inês Geraldo - RTP Comentários 06 Set, 2018, 12:04 / atualizado em 06 Set, 2018, 12:07 | Futebol Internacional

Apesar de não ser um dos arguidos do caso e-Toupeira, que tem abalado a estrutura benfiquista, o Ministério Público afirma que o presidente do Benfica tinha conhecimento das entregas realizadas pelo assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, a dois dos arguidos e que deu aval à entrega de regalias a dois funcionários judiciais.





Vieira defende legalidade da SAD

“Para tais entregas e apesar da ausência de regras instituídas, Paulo Gonçalves foi obtendo autorização do presidente Luís Filipe Vieira, fazendo acionar os procedimentos e estrutura do clube e respetivos recursos humanos”, pode ler-se no despacho.Em causa estará a entrega de convites para ver jogos do Benfica no Estádio da Luz, camisolas e blusões alusivos ao clube e acesso ao parque de estacionamento e lounge exclusivo para ver várias partidas do clube da Luz.“As entregas aos arguidos José Silva e Júlio Loureiro eram do conhecimento do presidente da sociedade anónima desportiva, que as autorizava ou delas tomava conhecimento por correio eletrónico ou rubricando folhas de autorização sem nunca as impedir, pois tal era para o benefício da arguida, assim querendo e aceitando todas as condutas atrás descritas”.O Ministério Público acusou José Silva e Júlio Loureiro, funcionários judiciais, de tirarem vantagem das suas funções para receber regalias que não lhes eram devidas.“Com todas estas condutas, os arguidos José Silva e Júlio Loureiro agiram em concertação de esforços e vontades, fazendo uso das suas funções de funcionários judiciais, que exerciam nos tribunais, para obter proveitos (recompensas) que lhes não eram devidos, sabendo que assim violavam os deveres legais e funcionais a que estavam adstritos, o que quiseram e conseguiram”.As acusações continuam com o Ministério Público a explicar que tanto Paulo Gonçalves como a SAD do Benfica sabiam que os dois funcionários judiciais estavam a incorrer em ilegalidades, e que tiraram partido das mesmas para terem acesso a informações sobre processos que envolviam o Benfica. Nem Luís Filipe Vieira nem qualquer membro do conselho de administração da SAD benfiquistas estão acusados. Neste processo há sete arguidos, entre eles os dois funcionários judiciais, Paulo Gonçalves e a Benfica SAD.“Tudo para beneficiarem a Benfica SAD com informações reservadas, ou antecipadas, de processos e diligências que visavam a arguida ou seus elementos, ou clubes e elementos de clubes adversários, assim permitindo o acesso à informação a que não tinham direito”.Numa conferência na noite de quarta-feira, Luís Filipe Vieira falou aos jornalistas para declarar a inocência da SAD do Benfica no processo e-Toupeira."A acusação em nada vem alterar a certeza anteriormente informada da total licitude dos comportamentos e atuação da Benfica SAD, neste ou em qualquer processo. Na dita acusação não existe qualquer facto, mesmo que indiciário, que permita a imputação à Benfica SAD dos crimes aí descritos", declarou o presidente do Benfica.Luís Filipe Vieira alegou que a falta de qualquer facto que indicie que a SAD tenha cometido qualquer crime leva a crer que terá sido esse o motivo pelo qual nenhum membro do Conselho de Administração tenha sido acusado pelo Ministério Público.A Benfica SAD "não pode deixar de repudiar e indignar-se quanto ao tempo, modo e forma como se viu envolvida nesta acusação, sem a existência de qualquer fundamento sério que o justifique".