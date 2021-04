Luís Gonçalves surpreendido com saída da seleção moçambicana

"Não estava à espera depois de um jogo em que criámos oportunidades e em que podíamos ter garantido o acesso à Taça das Nações Africanas (CAN). Não tinha só esse objetivo, mas também o apuramento para o Mundial do Qatar", realçou, numa publicação no sítio oficial do técnico na Internet.



Moçambique foi eliminado do apuramento para a CAN, ao perder em casa por um a zero frente a Cabo Verde, terminando em último lugar do Grupo F, com quatro pontos.



Apesar do despedimento, um dia depois dessa derrota, Gonçalves lembra o "projeto" e os vários jovens lançados, além das dificuldades para estes compromissos, entre a paragem do Moçambola e jogadores indisponíveis pelas leis relacionadas com a pandemia de covid-19 de vários países.



"Tinha uma área de intervenção abrangente, como a responsabilidade pelo desenvolvimento do futebol moçambicano. Saio de consciência tranquila e foi uma honra ter representado a seleção do país onde nasci", declarou.



O fim do vínculo abrange toda a equipa técnica dirigida por Luís Gonçalves, nomeadamente Tiago Capaz, João Pereira, Nasser Carimo, Florêncio Tembe e Manuel Valoi.



Luís Gonçalves assumiu o comando dos "mambas" em agosto de 2017, substituindo o antigo internacional português Abel Xavier.



Gonçalves tinha sido treinador adjunto de Abel Xavier quando este treinava a seleção moçambicana, tendo depois ido orientar a seleção sub-17 da China.



A edição de 2021 da CAN foi adiada para o próximo ano nos Camarões, decorrendo entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022.