Luís Loureiro é o novo treinador do Lusitanos Saint-Maur e concretiza "namoro antigo"

"Eu penso que isto é já um namoro antigo e, pronto, este ano concretizou-se este namoro e deu em casamento. Surgiu o convite após várias conversas com o clube e aceitei com muito orgulho", disse Luís Loureiro à agência Lusa e à Rádio Alfa, em declarações nas instalações do clube.



Nas duas últimas épocas, o Lusitanos foi treinado pelo antigo jogador do FC Porto Carlos Secretário, que deixou a equipa no terceiro lugar do quarto escalão francês (CFA), tendo conseguido, no primeiro ano, que o clube subisse uma divisão.



Agora, o objetivo "assumido" de Luís Loureiro, que assinou por duas épocas, é fazer o Lusitanos subir mais uma divisão e corresponder às expetativas de "melhoria e profissionalização".



"O treinador que esteve cá, o Carlos, fez um bom trabalho. Subiu na outra época. Nesta época fez novamente um trabalho em termos classificativos que foi bom, ficando em terceiro lugar. Portanto, a equipa fazer melhor é o mínimo que se pode exigir. Fazer melhor acima do terceiro - não querendo acabar em segundo - é tentar acabar em primeiro e fazer tudo por isso", afirmou.



O antigo médio defensivo do Sporting pensa reforçar o plantel com "mais-valias" de Portugal, sendo "o próximo passo arranjar uma equipa para competir com dignidade e fazer jus ao nome dos lusitanos".



"Há essa possibilidade de poder fazer vir alguns jogadores de Portugal, o que é normal. Acho que já é uma tradição dos Lusitanos essa vinda de alguns jogadores portugueses, tendo em conta a comunidade portuguesa que existe e a ligação que existe aos Lusitanos", continuou.



Luís Loureiro cumpre no Lusitanos a sua terceira experiência como emigrante, depois de, enquanto jogador, ter representado o Dínamo de Moscovo (2005) e o Anorthosis Famagusta do Chipre (2007/2008), mas, desta vez, terá mais facilidade de "matar saudades", tendo em conta a numerosa comunidade portuguesa na região.



"É o menos relevante nisto tudo, porque o ser humano e nós que andamos nesta vida temos uma facilidade muito grande de nos adaptarmos. Existe uma comunidade muito grande de portugueses. Eu tenho a certeza que quando tiver saudades da comida portuguesa facilmente a encontro", disse.



O novo treinador do clube fundado por portugueses em 1966 deixou uma mensagem à comunidade, afirmando que "ainda que o resultado seja sempre uma incógnita" pode garantir que fará tudo para a equipa ganhar e que prefere "ganhar por 4-3 do que por 1-0", porque "o golo é a essência do futebol, é o espetáculo, é o que traz as pessoas aos estádios".



Por enquanto, Luís Loureiro ainda não fala francês, mas essa vai ser "uma prioridade", não pretendendo acomodar-se ao facto de haver vários jogadores portugueses e lusodescendentes a falarem português e prometendo "um interesse muito grande na língua francesa para facilitar" o trabalho nos treinos.



O presidente do Lusitanos, Arthur Machado, confirmou à Lusa que "se fala muito português na equipa, entre 50 a 70%" e reiterou que "o objetivo" da contratação de Luís Loureiro é a subida de divisão e que "vão chegar três ou quatro portugueses" para reforçar o plantel.



Luís Loureiro, de 40 anos, vestiu a camisola da seleção portuguesa em 2003, jogou no Sporting (2005/2007) e no Boavista (2008), tendo passado pelo Estrela da Amadora (2007), Sporting de Braga (2004-2005), Gil Vicente (2001-2004), Nacional (2000-2001), Portimonense (1999-2000 e 2008-2009) e Sintrense (1997-1999 e 2009-2011).



Como treinador esteve aos comandos do 1° Dezembro (2017), Sintrense (2011-2012 e 2015-2017) e Fátima (2012-2013).