Luís Martins reforça Vancouver Whitecaps

Segundo o emblema de Vancouver, o jogador natural de Lamego assinou um contrato válido para o que resta de 2022, tendo os Whitecaps opção na continuidade do lateral em 2023 e em 2024.Entre 2019 a 20221, o defesa de 29 anos, representou o Sporting de Kansas City, também da MLS, marcando um golo e efetuado sete assistências, nos 60 jogos que realizou, 55 dos quais como titular.Luís Martins passou pela formação do Benfica, clube pelo qual se estreou na I Liga em 2012, tendo ainda representado Gil Vicente, Marítimo e Desportivo de Chaves, além dos espanhóis do Granada e do Osasuna.O lateral esquerdo terá como companheiro de equipa o escocês Ryan Gauld, ex-jogador de Sporting, Vitória de Setúbal, Desportivo das Aves e Farense.Os Whitecaps ocupam a última posição (14.ª) da Conferência Oeste da MLS.