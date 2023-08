Luis Rubiales prepara demissão da Federação, diz a imprensa espanhola

Rubiales não resisitiu à pressão institucional e mediática após o polémico beijo na final do Mundial de futebol, que a Espanha conquistou pela primeira vez.O dirigente terá tomado a decisão de se demitir na sequência da pressão pública e das críticas depois do polémico beijo a Jenni Hermoso durante a festa da conquista do Mundial feminino por parte da seleção espanhola.





Soube-se hoje que a FIFA abriu um processo disciplinar ao presidente da Real Federação espanhola.





A jogadora Jenni Hermoso disse também que atos como este não podem passar impunes e quer que sejam tomadas medidas exemplares contra Luís Rubiales.