Luís Rubiales recusa demitir-se após beijo polémico a jogadora

Em conferência de imprensa, Luís Rubiales diz que o estão a tentar "assassiná-lo" publicamente e que vai avançar com processos judiciais contra quem o acusou de violência sexual.





O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales, disse durante a Assembleia Geral da federação espanhola que não pensa demitir-se devido ao beijo que deu à futebolista Jenni Hermoso.



“Foi espontâneo, mútuo, eufórico e consentido, o que tem sido o mote de todas as críticas. Foi consentido, esta jogadora tinha falhado um penálti e eu tenho uma grande relação com todas as jogadoras, fomos uma família durante mais de um mês e tivemos momentos carinhosos durante toda a concentração”, justificou o dirigente na intervenção durante a Assembleia.



O caso teve origem na final do Campeonato do Mundo, que decorreu na Austrália e Nova Zelândia, que a Espanha conquistou ao bater a Inglaterra por 1-0.



Na altura da entrega dos prémios, Rubiales, quando felicitava a comitiva pela conquista, beijou na boca Hermoso, dando origem a inúmeras críticas tanto em Espanha como internacionalmente, tendo mesmo levado a FIFA à abertura na quinta-feira de um inquérito disciplinar ao dirigente.







Rubiales, ao contrário do que se esperava, não apresentou a demissão na Assembleia Geral extraordinária do organismo, convocada para hoje, na sequência da polémica que o gesto desencadeou, com vários quadrantes a acusarem o dirigente de abuso e sexismo.



O responsável da RFEF justificou que, durante a cerimónia, a jogadora quase o levantou no ar e que se abraçaram, num momento que repetiu ter sido de entendimento mútuo, em que riram e em que Hermoso até lhe deu uma palmada amigável nas costas.



“Não há desejo, nem posição dominante, as pessoas sabem disso”, referiu, acrescentando que estão a tentar fazer-lhe um “assassinato social”.



No seguimento, o dirigente, e ao contrário do que fontes federativas tinham admitido na quinta-feira à agência EFE, disse que não se demitirá.