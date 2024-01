Luís Rubiales vai a julgamento no caso de Jenni Hermoso

O juiz Francisco de Jorge considerou que o beijo dado pelo ex-dirigente máximo da RFEF à jogadora, após a conquista do título mundial, “não foi consentido”, e que o selecionador Jorge Vilda, que também vai a julgamento, “exerceu pressão” sobre Hermoso.A decisão conhecida, esta quinta-feira, ainda é passível de recurso, não garantindo a presença de Luís Rubiales em tribunal.Segundo o juiz, “”.”, indicou o juiz.A argumentação foi neste sentido, face às justificações de Rubiales, quando disse que a situação ocorreu num “momento de felicidade, de grande alegria e no momento”, rejeitando qualquer “conotação sexual”.Pelo contrário, o juiz entende que este beijo na boca “”.Além de Luis Rubiales, o magistrado decidiu levar também a julgamento o diretor da seleção masculina, Albert Luque, o antigo selecionador feminino, Jorge Vilda, e o antigo diretor de marketing da Federação, Ruben Rivera, pelas “pressões” exercidas sobre a jogadora após os acontecimentos.Francisco de Jorge considera ter existido ação concertada entre os três, com a conivência de Luis Rubiales, “para quebrarem a vontade de Jenni Hermoso e levarem a jogadora a gravar um vídeo referindo que o beijo tinha sido consentido”.Investigado quanto aos crimes de “agressão sexual” e delito de “coerção”, Luis Rubiales está proibido de se aproximar da futebolista.Após os acontecimentos, o dirigente, que inicialmente recusou a demissão do cargo – o que viria a acontecer em 10 de setembro -, disse ter sido um pequeno beijo consentido e referiu estar a ser alvo de um “falso feminismo”.