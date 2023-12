Luis Suárez junta-se a Lionel Messi no Inter Miami

Nas redes sociais, o Inter Miami deu as boas-vindas ao jogador de 36 anos com uma fotografia em que estão quatro crianças de costas com as camisolas com o nome de Suárez, Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets, futebolistas que atuaram todos juntos no FC Barcelona, entre 2014 e 2020.



A imprensa local apontou que o avançado assinou um contrato por um ano, referente a 2024, com mais uma temporada de opção.



Suárez estava livre desde que saiu do Grémio de Porto Alegre no início de dezembro, e vai ter a sua primeira experiência na MLS, numa carreira que foi em grande parte construída na Europa.



Depois do Nacional de Montevideu, seu clube de formação e que voltou a representar mais tarde, em 2022, Suárez rumou ao Groningen, passando depois por Ajax, Liverpool, FC Barcelona e Atlético de Madrid.



O avançado abandonou a seleção do Uruguai após o Mundial2022, no Qatar, com 138 jogos e 68 golos, incluindo um quarto lugar alcançado em 2010, no Campeonato do Mundo da África do Sul.