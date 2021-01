Luís Suárez `salva` e dá liderança ao Atlético Madrid na Liga espanhola

Diego Simeone foi conservador e deixou o internacional português no banco, apostando numa frente de ataque com Suárez e Correa, mas Félix entrou aos 62 minutos, esteve no segundo golo da sua equipa e ainda desperdiçou o terceiro nos descontos.



Antes, o ‘Atleti’ conseguiu a vantagem ainda no primeiro tempo, num rápido contra-ataque conduzido por Luís Suárez, com Marcos Llorente a concluir com alguma sorte, com a bola prensada num adversário e a ‘fugir’ do guarda-redes.



Na frente do marcador, o jogo parecia favorável e controlado pela equipa de Simeone, sobretudo após a expulsão no Alavés de LaGuardia, aos 63 minutos, mas muito perto do final, aos 84, um autogolo de Felipe pareceu deitar tudo a perder.



E foi já à entrada dos descontos, no minuto 90, que João Félix cruzou rasteiro para a pequena área, onde Suárez encostou para o 2-1.



Pouco depois, o uruguaio também tentou servir o português, mas o remate, em desequilíbrio, de Félix, saiu por cima.



O triunfo deixa o Atlético de Madrid novamente na liderança de La Liga, com mais dois pontos e menos dois jogos disputados do que o Real Madrid, que no sábado venceu em casa o Celta de Vigo (2-0).



Também hoje, o Athletic Bilbau (nono) recebeu e venceu o Elche (17.º), com um golo de Iker Muniain, e mais tarde a Real Sociedad ainda defronta o Osasuna, o Eibar recebe o Granada e o Huesca o FC Barcelona.