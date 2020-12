Luis Suárez testa negativo e fica apto no Atlético de Madrid

O avançado ‘colchonero’, que se tem preparado em solitário e perdeu os últimos quatro jogos da equipa de Diego Simeone, vai voltar aos treinos na sexta-feira e no sábado estará apto a defrontar, em casa, o Valladolid.



Suárez chega a tempo da ‘final’ de quarta-feira frente ao Salzburgo, com quem o Atlético de Madrid vai definir um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, bastando aos espanhóis um empate na Áustria.



Durante a sua ausência, o conjunto da capital ganhou somente dois dos quatro jogos disputados, por 1-0 ao Barcelona em casa e pelo mesmo resultado em Valência, empatando na ‘champions’ 0-0 com o Lokomotiv Moscovo e 1-1 com o campeão da Europa Bayern Munique, ambos em casa.



Nos quatro desafios, o Atlético de Madrid rematou 55 vezes, mas só marcou três golos.