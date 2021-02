Luso-canadianos do Whitecaps procura reforçar-se em Portugal

Os canadianos disputam a Major League Soccer (MLS), campeonato norte-americano de futebol, e pretendem esta época, que arranca em 17 de abril, classificar-se para os "play-offs", após em 2020 ficarem a apenas uma vitória desse objetivo.”, frisou o técnico de 43 anos.Natural de Montreal (Quebeque), Marc dos Santos viveu em Aveiro dos nove aos 23 anos, passando por Moçambique, antes regressar ao Canadá. Disse acompanhare ainda, dando como exemplo a atuação de Francisco Conceição na sua estreia pela equipa principal do FC Porto no passado fim de semana.“Tive a hipótese de assistir (pela televisão) ao FC Porto-Boavista (2-2) e vi o filho do Sérgio Conceição, o Francisco, um jogador com um talento muito alto e, se continuar a progredir como jogador, tenho a certeza que pode ser uma surpresa muito grande para muitos”, afirmou.Nesse sentido, da qualidade dos jogadores portugueses,, reconhecendo que o “jogador português tem qualidade” eMarc dos Santos não escondeu o interesse em, médio brasileiro do FC Porto, que alegadamente terá rejeitado uma proposta de quatro milhões de euros, com um salário anual a rondar os 1,6 milhões de euros, fora prémios de rendimento.“É um jogador que gosto muito, não é segredo. Otávio faria a diferença na MLS, que seria um dos jogadores mais importantes na liga. Agora eu sei que ele tem outras opções, tem outros clubes interessados nele. Espero o melhor para ele, porque merece”, declarou.Outro dos jogadores que o treinador confessou que gostava de ver na sua equipa, mas que agora reconhece ser mais difícil, é o médio do Paços de Ferreira“O problema é que agora ele quer ficar pela Europa, é ambicioso e tem metas para conquistar. Não se pode ter tudo o que se quer. Sempre o apreciei, mas nem sempre se pode ter tudo o que queremos”, concluiu.





Sonho de treinar em Portugal







O técnico revelou ainda ter o "”.”, admitiu.O treinador reconheceu ainda outras possibilidades “em diferentes lugares”, visto ser fluente em quatro línguas: o português e o espanhol, bem como as línguas oficiais do Canadá, o inglês e o francês.“O que aprendi no futebol é não fazer planos a longo termo, mas sim dar o melhor de ti onde estás e ser o melhor possível, com isso ter a possibilidade de ter outras oportunidades”, acrescentou.