Luther Singh troca o Braga pelo Copenhaga

O internacional pela África do Sul chegou a Braga em 2016/17, mas nunca se impôs no clube minhoto, tendo jogado sobretudo na sua equipa B e, depois, sido emprestado a Desportivo de Chaves, Moreirense e Paços de Ferreira.



O jogador de 24 anos foi agora cedido a título definitivo ao Copenhaga, mantendo o Sporting de Braga 20 por cento dos direitos económicos do avançado.



A transferência valeu aos cofres bracarenses 1,1 milhões de euros por 80% do passe, mais um bónus de 300 mil euros mediante apuramento para as competições europeias por parte do clube da capital dinamarquesa.