Lyon conquista Liga dos Campeões feminina

O desempenho recente das espanholas, não apenas nesta época, mas também na anterior, em que se sagraram pela primeira vez campeãs europeias, numa equipa com a melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas, fazia questionar se esta era uma nova ‘era’.



Na final de hoje no Estádio da Juventus, em Turim, o Lyon respondeu que está bem vivo, num jogo em que ‘travou’ as ideias das espanholas e foi sempre mais agressivo, e também eficaz, com e sem bola.



O ‘segredo’ esteve em boa parte naquilo que as francesas não permitiram às espanholas, com a ‘estrela’ Alexia Putellas sempre cercada de adversárias, com a treinadora Sónia Bompastor - a primeira mulher a vencer a competição como jogadora e como treinadora - a estudar bem a lição, apostando na pressão alta.



Foi assim que o Lyon se viu cedo a vencer, com a capitã Amandine Henry a chegar primeiro do que Putellas a uma bola atrasada por Ada Hegerberg, sem que o videoárbitro português Tiago Martins tenha vislumbrado qualquer falta.



A Henry, considerada a melhor jogadora da final, bastou progredir com dois passos e a cerca de 30 metros da baliza rematou, com a bola a entrar junto ao canto superior de Sandra Paños, dando uma vantagem ‘madrugadora’ às francesas, aos seis minutos.



O FC Barcelona, apesar de ter mais posse, ‘acusou’ o golo e nunca conseguiu ‘desamarrar-se’ do colete de forças em que se viu, enquanto o Lyon procurou responder com critério e mais na profundidade.



Aos 23 minutos, a lateral francesa Bacha apareceu a cruzar no lado esquerdo, e a avançada norueguesa Ada Hegerberg – que hoje conquistou, aos 26 anos a sua quinta Liga dos Campeões -, mostrou a razão pela qual é uma das melhores jogadoras do mundo.



A avançada, que falhou a última época e meia, primeiro com uma rotura no ligamento cruzado e depois com uma fratura da tíbia, cabeceou, ao segundo poste, de cima para baixo e fez o segundo golo para o Lyon.



A final perfeita das francesas começava a desenhar-se numa tarde com temperaturas acima dos 30 graus centígrados e com pausas para refrescar, e foi pouco depois de uma dessas paragens, que a norte-americana Catarina Macário, livre de marcação, fez o 3-0.



O ‘Barça’ ainda tentou entrar na discussão do resultado, graças ao golo de Putellas aos 41 minutos, com a internacional espanhola a desviar perto da marca da grande penalidade, mas o segundo tempo não trouxe mais eficácia ou supremacia.



A equipa espanhola manteve a tendência de posse de bola, mas sempre muito ‘sufocada’ entre linhas e com uma adversária em cima da portadora da bola, pelo que o seu maior lance de perigo surgiu num remate ainda no meio-campo.



Patrícia Guijarro procurou explorar a posição adiantada da guarda-redes do Lyon e conseguiu um chapéu que levou a bola a embater na barra da baliza, aos 58 minutos, naquele que foi o seu maior lance de perigo na segunda metade.



As catalãs nunca conseguiram criar perigo suficiente para que o Lyon tivesse de arriscar mais, com as francesas em posição mais confortável para gerir a intensidade da partida, durante a qual tentaram, a espaços, chegar ao quarto golo.



Um golo que não aconteceu porque aos 90+7 a bola rematada de primeira por Hegerberg embateu no poste direita da baliza do ‘Barça’.



Com o triunfo o Lyon chegou ao oitavo título europeu, com conquistas em 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022.



Jogo no Juventus Stadium, em Turim.



FC Barcelona – Lyon, 1-3.



Ao intervalo: 1-3.



Marcadores:



0-1, Amandine Henry, 06 minutos.



0-2, Ada Hegerberg, 23.



0-3, Catarina Macário, 33.



1-3, Alexia Putellas, 41.



Equipas:



- FC Barcelona: Sandra Paños, Marta Torrejón (Anna-Maria Crnogorcevic, 59), Irene Paredes, Mapi León, Fridolina Rolfö (Cláudia Pina, 75), Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Alexia Putellas, Caroline Hansen, Jenni Hermoso (Asisat Oshoala, 46) e Mariona Caldentey (Lieke Martens, 59).



(Suplentes: Gemma Font, Meri Muñoz, Melanie Serrano, Cláudia Pina, Andrea Pereira, Leila Ouahabi, Anna-Maria Crnogorcevic, Asisat Ashoala, Lieke Martens e Syrstad Engen).



Treinador: Jonatan Giráldez.



Lyon: Christiane Endler, Ellie Carpenter (Kadeisha Buchanan, 12), Wendie Renard, Griedge Mnock Bathy (Janice Cayman, 81), Selma Bacha, Amandine Henry, Catarina Macário, Lindsey Horan, Melvine Malard (Eugénie Le Sommer, 72), Ada Hegerberg e Delphine Cascarino (Perle Morroni, 81).



(Suplentes: Sarah Bouhaddi, Emma Holmgren, Perle Morroni, Sara Gunnarsdottir, Eugénie Le Sommer, Damaris Egurrola, Danielle Van De Donk, Alice Sombath, Emelyne Laurent, Kadeisha Buchanan, Janice Cayman e Inès Benyahia).



Treinadora: Sónia Bompastor.



Árbitra: Lina Lehtovaara (Finlândia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mapi León (33), Ada Hegerberg (45+3), Catarina Macário (65), Irene Paredes (85), Perle Morroni (90+4).