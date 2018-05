Lyon conquista pela terceira vez consecutiva Liga dos Campeões feminina

Lusa Comentários 24 Mai, 2018, 21:15 | Futebol Internacional

As francesas foram superiores durante o tempo regulamentar, mas só no prolongamento é que conseguiram materializar essa superioridade e já depois de se terem visto em desvantagem no marcador.



Aos 93 minutos, a avançada dinamarquesa Pernille Harder abriu o marcador para o Wolfsburgo, com um pontapé de fora da área.



Mesmo assim, só após a expulsão, por acumulação de cartões amarelos, da médio alemã Alexandra Popp, aos 96 minutos, é que o Lyon chegou aos golos, aos 98, 99, 103 e 116 minutos, através de por Amandine Henry, Eugenie Le Sommer, Ada Hegerberg e Camille Abily, respetivamente.



O Lyon conquistou assim o ‘tri’ na Liga dos Campeões, enquanto o Wolfsburgo venceu a competição por duas vezes, nas épocas 2012/13 e 2013/14, tendo sido finalista vencido em 2015/16 frente à equipa francesa.



Esta foi a quinta vez que alemãs e francesas se encontram na Liga dos Campeões, a terceira na final, registando-se três vitórias para o Lyon e duas para o Wolfsburgo.