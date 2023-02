Lyon de português Anthony Lopes vence Lens

Alexandre Lacazette, aos 23 minutos, e Mathis Cherki, aos 64, foram os marcadores dos golos do Lyon, que confirmou o mau momento do Lens, sem vencer na liga gaulesa há quatro jogos, mas que ainda marcou pelo colombiano Deiver Machado.



O Lens, do português David Costa, caiu para a quarta posição da tabela classificativa, com os mesmos 46 pontos, por troca com o Mónaco, que ascendeu a terceiro, com 47, após o triunfo de sábado sobre o líder Paris Saint-Germain (3-1), que soma 54.