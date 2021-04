Lyon elimina Red Star nos penáltis e segue na Taça França

A equipa da Liga 1 chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos do médio brasileiro Lucas Paquetá, aos 28 minutos, e do internacional holandês Memphis Depay, aos 45, mas "adormeceu" na segunda parte e permitiu que o Red Star chegasse ao empate com golos do avançado senegalês Pape Ba e de Jimmy Roye, aos 61 e 74, respetivamente.O empate obrigou ao desempate através da marcação de penáltis, na qual o Lyon foi mais competente ao concretizar os cinco, enquanto o Red Star falhou um, por Diego Michel.

O Lyon foi a última equipa a apurar-se para os quartos de final da Taça, juntando-se ao Paris Saint-Germain, ao Montpellier, ao Mónaco, ao Angers (todas da I Liga), ao Toulouse (da II Liga), ao Cannet Roussillon e ao GFA74, ambas do "National 2" (quarto escalão).