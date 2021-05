Lyon goleia e sobe ao terceiro lugar na luta acesa pelo pódio em França

O triunfo da equipa onde alinha o guarda-redes português Anthony Lopes, que foi titular e jogou os 90 minutos, só foi consumado na segunda parte, com quatro golos consecutivos, aos 53, 65, 71 e 77 minutos, pelo internacional francês Houssem Aouar, e pelos brasileiros Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, este com um ‘bis’, respetivamente.



O Lorient ainda marcou o golo de honra, aos 83 minutos, pelo médio Thomas Monconduit, já numa fase de descompressão dos jogadores do Lyon, e continua em zona delicada na tabela classificativa, em 17º, primeiro acima da zona de despromoção, com 38 pontos.



Com este triunfo, o Lyon subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 73 pontos, a seis do Lille, que venceu na sexta-feira em Lens, por 3-0, e lidera com 79, seguido do PSG, que se desloca no domingo ao difícil campo do Rennes, com 75, e do Mónaco, que no mesmo dia vai enfrentar o Reims, em casa deste, com 71, numa luta acesa pelo título e pelos lugares do pódio.



No outro jogo da 36.ª jornada, o Nantes recebeu e venceu o Bordéus por 3-0, triunfo que lhe permite ainda sonhar com a manutenção, apesar de estar ainda em zona perigosa, em 18º, primeiro abaixo da ‘linha de água’, que dá acesso a um ‘play-off’ com as equipas da II Liga.



Por seu lado, o Bordéus, também a precisar de pontos como de ‘pão para boca’, segue em 15.º, com 39 pontos, longe de ter assegurado a manutenção quando lhe faltam disputar dois jogos.