Lyon goleia em Saint-Étienne e persegue liderança

A equipa onde joga o internacional português Anthony Lopes, que manteve a baliza do Lyon inviolada durante os 90 minutos, abriu o marcador aos 16 minutos, pelo avançado do Zimbabué Tino Kadewere, e aumentou a vantagem aos 36, pelo central brasileiro Marcelo.O mesmo central "bisaria", com a particularidade de ter sido assistido nos dois golos pelo lateral direito Leo Dubois, já na segunda parte, aos 59 minutos, cabendo a Tino Kadewere, também "bisar", aos 68, antes do jogador gabonês do Saint-Étienne, Denis Bouanga, ter protagonizado um autogolo aos 82, que fechou o resultado.





Lille firme na ambição







Horas antes,Um golo do canadiano Jonathan David, aos 16 minutos, foi o suficiente para dar os três pontos ao Lille, num terreno muito difícil, do quinto classificado, permitindo à equipa manter o ombro a ombro, depois de o PSG vencer na sexta-feira o Montpellier (4-0).Ainda no Lille, Xeka, a cumprir castigo, ficou de fora das opções do técnico Christophe Galtier, enquanto o regressado Renato Sanches ainda entrou nos instantes finais, quando a equipa tentava segurar a vantagem.No final, José Fonte defendeu ter sido uma, e rejeitou a pressão de estar na frente com o PSG: “”, defendeu o defesa português.Também o Bordéus somou a terceira vitória consecutiva e subiu ao sétimo lugar, a quatro pontos do Rennes, no quinto, após vencer em casa o Angers (10.º), por 2-1, com dois golos do sul-coreano Ui-jo Hwang (08 e 11 minutos), enquanto Fulgini (39) marcou para os visitantes.Metz (oitavo) e Reims (14.º) também venceram em casa, batendo o Nantes (17.º) e o Brest (13.º), por 2-0 e 1-0, respetivamente. Por seu lado, o aflito Dijon, 18.º classificado, empatou a um golo com o Estrasburgo (15.º).