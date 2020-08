Lyon na quinta final da "Champions" feminina

Em Bilbau, as vencedoras das últimas quatro edições e recordistas de conquistas da "Champions" feminina (seis) superiorizaram-se no duelo gaulês das meias finais, graças ao golo da defesa e capitã Wendie Renard, aos 67 minutos.



As duas equipas terminaram o jogo reduzidas a 10 elementos, na sequência das expulsões de Grace Geyoro (Lyon) e da inglesa Nikita Parris (PSG).



Sem a internacional portuguesa Jéssica Silva, o Lyon, que tem dominado as competições em França, mas também na Europa, assegurou a nona presença numa decisão da Liga dos Campeões e a quinta consecutiva.



Na final, agendada para domingo, em San Sebastián, o conjunto francês vai defrontar as alemãs do Wolfsburgo, que na terça-feira bateram o FC Barcelona por 1-0, com um tento da sueca Fridolina Rolfo.