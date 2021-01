Lyon perde com Metz e falha ataque à liderança da Ligue 1

O belga Aaron Leya foi o autor do único golo do encontro, marcado aos 90 minutos, que deixa o Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, na terceira posição da Liga, com 40 pontos, a dois do PSG (primeiro) e Lille (segundo).O Metz, que chega ao triunfo na Liga gaulesa após dois empates, é nono, com 28 pontos, a um do Bordéus (oitavo).O Lille segue na segunda posição, com os mesmos 42 pontos do líder PSG, enquanto o Reims, que não perdia há cinco jogos para a liga, em que somou três vitórias e dois empates, ocupa o 15.º lugar, com 21.





Outros jogos