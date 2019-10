Lyon recupera de derrota no Estádio da Luz com triunfo sobre o Metz

Golos de Memphis Depay, aos 28 minutos, e Dembélé, de penálti, aos 33, deram a vitória à equipa do Lyon, que chegou aos 13 pontos, no 12.º lugar, frente ao 19.º e penúltimo classificado, que segue com 11.



O português Anthony Lopes, que no Estádio da Luz cometeu um erro do qual resultou o segundo golo do Benfica, que se impôs por 2-1, foi titular na baliza da equipa de Rudi Garcia e fez três defesas, numa tarde desinspirada de ambos os ataques.



O Reims falhou a subida ao segundo lugar do campeonato, ao empatar sem golos na receção ao Nimes, seguindo no quarto posto, com 18 pontos, os mesmos do terceiro classificado, o Lille, que antes tinha vencido por 2-0 o Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa.



O Nice, de Patrick Vieira, sofreu a sexta derrota em 11 jogos, na visita ao Estrasburgo, que saiu da zona de despromoção graças a um golo de Thomasson, numa partida em que os visitantes acabaram a jogar com menos um, devido à expulsão de Racine, aos 56.



Bain marcou e foi expulso na vitória por 2-0 do Brest sobre o Dijon, último classificado, ajudando a elevar a sua equipa ao sexto lugar, com 17 pontos, os mesmos do quinto, o Angers, que, com Mathias Pereira Lage a titular, não saiu do ‘nulo’ na visita ao Montpellier, pelo qual Pedro Mendes foi totalista.



No domingo, joga-se a partida de destaque da 11.ª ronda, com o campeão em título e líder destacado Paris Saint-Germain a receber o Marselha, treinado pelo português André Villas Boas, que é sétimo colocado, mas pode igualar o Nantes no segundo lugar em caso de vitória.