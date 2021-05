Lyon vence Mónaco num jogo frenético que terminou com desacatos

O Mónaco chegou à vantagem pelo alemão Kevin Volland (1-0), aos 25 minutos, mas o Lyon, com o guarda-redes português Anthony Lopes a titular, deu a volta com golos do holandês Memphis Depay (1-1), aos 57, e do brasileiro Marcelo (1-2), aos 77.



Ben Yedder empatou a 2-2 na conversão de um penálti, aos 86 minutos, a punir uma saída imprudente de Anthony Lopes, que no lance seguinte negou o golo por duas vezes, e aos 89, um minuto depois de entrar em campo, Mathis Cerki fez o golo da vitória do Lyon.



O encontro, que foi disputadoa um ritmo frenético, terminou com alguns desacatos no relvado. Viram o cartão vermelho, já depois do apito final, o italiano Mattia de Sciglio, do Lyon, e o italiano Pietro Pellegri e Williem Geubels, do Mónaco.



A formação monegasca, que não perdia e não sofria golos para a liga há seis jogos, segue no terceiro lugar, com 71 pontos, a cinco do líder Lille, mas viu o Lyon, que é quarto, com 70, ficar mais próximo, com três jornada por disputar.