Maccabi Telavive, de Lito Vidigal, empata e está mais longe do título

Lusa 22 Abr, 2017, 23:26 | Futebol Internacional

A equipa do técnico português até marcou primeiro, por Tal Ben-Haim, aos 15 minutos, mas Tal Banesh repôs a igualdade para o quarto classificado em cima do intervalo.



O resultado deixa o Maccabi mais longe do líder, o Hapoel Beer Sheva, no qual joga Miguel Vítor, que soma agora 74 pontos ao ter vencido hoje no reduto do Bnei Sakhnin por 3-1.



A formação de Telavive soma 66 pontos, menos oito do que os líderes, quando faltam quarto jornadas para o final do campeonato israelita, já dividido na fase de manutenção e de apuramento do campeão.