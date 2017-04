Maccabi Telavive, de Lito Vidigal, vence e continua na luta pelo primeiro lugar

Lusa 15 Abr, 2017, 21:11 | Futebol Internacional

Golos de Dor Micha, aos 10 minutos, e Tal Ben Haim, aos 59, deram os três pontos à equipa do português, que se aproximou do Hapoel Beer Sheva, que lidera com 68 pontos, contra os 65 da formação de Telavive.



A equipa de Miguel Vítor só entra em campo na segunda-feira, frente ao Beitar Jerusalém, quarto classificado, quando faltam sete jornadas para o final do campeonato israelita, já dividido na fase de manutenção e de apuramento do campeão.