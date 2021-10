Maignan operado ao pulso e desfalca AC Milan por 10 semanas

"O AC Milan pode confirmar que Mike Maignan foi submetido a uma artroscopia na quarta-feira que identificou uma lesão no ligamento do pulso esquerdo, que foi reparado", revelou o emblema milanês, em comunicado.



De acordo com o atual segundo classificado da Liga italiana, o colega de equipa do internacional português Rafael Leão irá “descansar durante seis semanas antes de iniciar o processo de reabilitação”, sendo espectável que esteja ausente dos relvados por um período total de “10 semanas”.



Assim, o internacional francês, de 26 anos, irá falhar os dois embates com os ‘dragões’, da terceira e quarta jornada do Grupo B da ‘Champions’, agendados para 19 outubro e 03 de novembro, respetivamente, entres outros.



O jogador contratado aos franceses do Lille no verão fixou-se como titular na baliza ‘rossoneri’ e tem sido escolha regular de Didier Deschamps para a seleção francesa, tendo integrado a equipa que conquistou a última edição da Liga das Nações.