Maiorca sem Samu Costa empata com Athletic Bilbau

Ainda assim, e apesar de o Athletic Bilbau ter sido mais dominante, os insulares conseguiram manter a igualdade até ao apito final do árbitro, seguindo no sétimo lugar com 18 pontos, os mesmos que os bascos, que são quintos classificados devido à melhor diferença entre golos marcados e sofridos.O Betis (sexto classificado) e o Osasuna (oitavo) também somam 18 pontos, ao cabo de uma ronda marcada pela goleada do líder FC Barcelona (30 pontos) no terreno do Real Madrid (24), segundo colocado.