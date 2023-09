Maioria das jogadoras espanholas aceita reintegrar seleção

"Chegámos a uma série de acordos que serão redigidos e assinados amanhã pela Federação e pelo Conselho Superior dos Desportos", disse Victor Francos, esta madrugada, após horas de negociações com as jogadoras.



"Das 23 jogadoras convocadas, duas pediram para abandonar o estágio por razões (...) de desconforto pessoal", acrescentou.



O representante do Governo não revelou os nomes das duas jogadores em causa, mas sublinhou que não serão objeto de sanções, contrariamente ao que tinha sido anunciado anteriormente.



A nova treinadora da Espanha, Montse Tomé, surpreendeu na segunda-feira ao convocar, para os jogos contra a Suécia e a Suíça, 15 campeãs do mundo e outras jogadoras que tinham pedido para não serem convocadas enquanto não houvesse mudanças na federação espanhola de futebol (RFEF), na sequência do escândalo do beijo forçado do antigo presidente Luis Rubiales à futebolista Jenni Hermoso, durante o Campeonato do Mundo da Austrália.



Na terça-feira, e apesar da demissão de Rubiales, as internacionais espanholas afirmaram que não queriam voltar a jogar até que a RFEF fosse completamente reformulada.



"As jogadoras disseram-nos que estão preocupadas com a necessidade de mudanças profundas na RFEF, e a federação prometeu que essas mudanças terão lugar imediatamente", disse Francos na quarta-feira.



De acordo com a imprensa espanhola, uma dessas mudanças imediatas pode passar pela saída do secretário-geral, Andreu Camps.



Francos afirmou que o acordo prevê o desenvolvimento da legislação espanhola em matéria de "políticas de género, progressos na igualdade salarial, nas estruturas para o desporto e especificamente para o futebol feminino".