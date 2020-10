Mais COVID no Inter de Milão

“Ashley Young testou positivo à covid-19, após os exames efetuados ontem [sábado]”, indicou o Inter, acrescentando que o jogador “está já em casa, em isolamento”.



A equipa, que tem agendado para o próximo sábado o dérbi de Milão, com o rival AC Milan, tem ainda infetados os médios Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, os defesas Milan Skriniar e Alessandro Bastoni e o guarda-redes Ionut Radu.



Após a falta de comparência na última jornada da liga italiana do Nápoles na visita à Juventus, devido a casos de covid-19 nos napolitanos, é agora o dérbi de Milão a concentrar as atenções, com seis casos no Inter e dois no AC Milan, Léo Duarte e Matteo Gabbia.



O sueco Zlatan Ibrahimovic, do AC Milan, esteve também infetado, mas poderá estar de regresso, depois de terminar na sexta-feira a quarentena, após duas semanas de isolamento.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos e perto de 37 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (42.760 mortos, mais de 590 mil casos), seguindo-se Itália (36.140 mortos, mais de 349 mil casos), Espanha (32.929 mortos, mais de 861 mil casos) e França (32.684 mortos, mais de 718 mil casos).