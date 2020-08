Mais de 1,8 milhões de espetadores viram final na TV em Portugal

O Bayern de Munique conquistou no domingo pela sexta vez a Liga dos Campeões Europeus de futebol, ao vencer na final o Paris Saint-Germain PSG) por 1-0, em jogo disputado no estádio da Luz, em Lisboa."Ontem [domingo], a final da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Paris Saint Germain foi o programa mais visto da televisão portuguesa, com uma audiência média de um milhão e 894 mil espetadores, a que correspondeu uma quota de 40,8%", refere hoje a TVI, em comunicado."O pico de audiência foi obtido às 21:52 com dois milhões e 531 mil espetadores a assistirem à grande final da Champions", acrescenta, apontando que a TVI "foi o canal preferido dos portugueses com uma quota de 19,4%".O golo do francês Kingsley Coman, aos 59 minutos, foi o suficiente para os bávaros arrebatarem o seu sexto troféu na competição, juntando aos conquistados em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013.A 65.ª edição da prova teve uma inédita 'final a oito' em Lisboa, depois de ter sido interrompida devido à pandemia de covid-19.