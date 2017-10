Málaga festeja primeira vitória no campeonato espanhol

Lusa 29 Out, 2017, 22:05 | Futebol Internacional

Afundados na zona de despromoção do campeonato espanhol, com apenas um ponto somado em nove jornadas, os andaluzes encararam o encontro de hoje com determinação para surpreender o Celta de Vigo.



Os homens da casa adiantaram-se mesmo antes do intervalo, com Adrian a marcar aos 45+1 minutos para encher de esperança o público do estádio La Rosaleda.



No entanto, o habitual Iago Aspas igualou para os galegos, aos 76 minutos, deixando o destino do Málaga nos pés de Recio, que não desperdiçou uma grande penalidade, aos 83.



Com o triunfo de hoje, o Málaga abandonou o último lugar, por troca com o Alavés, passando a somar quatro pontos. Já o Celta de Vigo é agora 13.º, com 11 pontos.



No outro encontro desta noite, o Eibar empatou em casa com o Levante (2-2), mantendo-se à tona da linha de água.



Os visitantes desperdiçaram a vantagem de dois golos, marcados por Jose Morales (35 minutos) e Enis Bardhi (37), com Anaitz Arbilla (51) e Charles a fazerem os golos do Eibar, que é 17.º, com oito pontos.



O Levante é agora 11.º com 12, a uma grande distância do líder FC Barcelona, que tem 28.