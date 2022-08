Malmö, adversário do Sporting de Braga, goleia por 9-0 na Taça da Suécia

O Malmö, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, 'esmagou' hoje fora o Bralanda por 9-0, qualificando-se para a terceira eliminatória da Taça da Suécia de futebol, com Sejdiu e Gall em destaque com 'hat-tricks'.