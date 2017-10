Malmo sagra-se campeão sueco pela 20ª vez

Mário Aleixo - RTP 17 Out, 2017, 08:11 / atualizado em 17 Out, 2017, 08:11 | Futebol Internacional

Com três jornadas por disputar, o Malmo passou a somar 60 pontos, mais 10 do que o AIK, somando o segundo título consecutivo.



O Malmo entrou no encontro a perder, com um golo de David Moberg Karlsson, aos nove minutos, mas conseguiu a dar a volta com tentos de Carlos Strandberg (49), Lasse Nielsen (61) e Anders Christiansen (84).