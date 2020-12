Man. City goleia Arsenal e está nas "meias" da Taça da Liga

O avançado brasileiro Gabriel Jesus abriu o marcador, logo aos três minutos, após assistência do defesa ucraniano Zinchenko, mas o atacante francês Alexandre Lacazette, aos 31, repôs a igualdade.



Já na segunda parte, a formação liderada por Guardiola foi superior e arrancou para a vitória com três golos, do argelino Ryad Mahrez (54), do inglês Phil Foden (59) e do francês Aymeric Laporte (73), que dão "bilhete" ao City para as meias-finais da Taça da Liga.



O Arsenal contou com o defesa Cédric Soares durante os 90 minutos do encontro disputado em Londres, enquanto que o emblema de Manchester teve em campo os defesas Rúben Dias e João Cancelo, bem como o médio ofensivo Bernardo Silva, substituído aos 70 minutos, depois de ter visto um cartão amarelo aos 65.