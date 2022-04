Man. City recupera liderança ao vencer o Brighton

O Brighton conseguiu travar a "máquina" de ataque do City na primeira parte, mas um golo do argelino Riyad Mahrez, aos 53 minutos, num lance que teve três ressaltos antes de entrar na baliza, a fazer brilhar a "estrelinha" de campeão, mudou o rumo da partida.Os "citizens" acabariam por ganhar com naturalidade, marcando mais dois golos, aos 65 minutos, por Phil Foden, e aos 82, pelo internacional português Bernardo Silva, depois de uma perda de bola da defesa visitante na saída para o ataque.De assinalar que o internacional português João Cancelo também foi titular na equipa de Pep Guardiola e que jogou os 90 minutos, e que o seu companheiro de equipa e compatriota Rúben Dias voltou à competição, mais de um mês e meio depois.O central luso tinha-se lesionado no dia 1 de março, no jogo frente ao Peterborough, da II Liga, para a Taça de Inglaterra, e esteve nove jogos sem competir na Premier League, embora nos últimos dois tenha estado na condição de suplente não utilizado.Merece, também, destaque o facto de Pep Guardiola ter alcançado, no comando técnico do Manchester City, a sua 250.ª vitória em 344 jogos disputados.Noutro jogo em atraso, este relativo à 25ª jornada, o Arsenal foi a Stamford Bridge vencer por 4-2, com golos de Eddie Nketiah aos 13 e 57 minutos, de Smith-Rowe, aos 27, e de Bukayo Saka , aos 90+2, de penáti, enquanto os dois golos do Chelsea foram marcados por Timo Werner, aos 17, e por Azpilicueta, aos 32.De destacar a titularidade do lateral esquerdo português Nuno Tavares, internacional sub-21, e a entrada em campo do seu compatriota Cédric Soares aos 75 minutos, a render Smith-Rowe, no Arsenal.O Newcastle recebeu e venceu o Crystal Palace por 1-0, graças a um golo do avançado paraguaio Miguel Almiron, em jogo em atraso da 30.ª jornada, enquanto o Everton-Leicester, também em atraso, mas relativo à 18.ª ronda, terminou com um empate a um golo, com a equipa visitante a adiantar-se aos cinco minutos, por Harvey Barnes, e os "toffees" a empatarem pelo internacional brasileiro Richarlison, aos 90+2.Depois dos resultados de quarta-feira, o Manchester City recuperou a liderança com 77 pontos (32 jogos), seguido do Liverpool, com 76 (32), do Chelsea, com 62 (31), do Tottenham e do Arsenal, ambos com 57 (32), em quarto e quinto lugares, respetivamente.O Leicester segue em nono lugar, com 41 pontos (31 jogos), seguido do Brighton e do Newcastle, ambos com 40 (33), enquanto o Crystal Palace é 14º, com 37 (32).