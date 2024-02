Man. City vence e aproxima-se do líder Liverpool

O quinto triunfo consecutivo, no fecho da 23.ª jornada, deixa o City muito motivado na perseguição aos "reds", líderes com 51 pontos, contra 49 dos rivais e também do Arsenal.

O Manchester City, com Ruben Dias e Bernardo Silva na equipa, acerta o seu calendário em 20 de fevereiro, no jogo em atraso, também contra o Brentford.O jogo começou a pender para o Bretford, primeiro a marcar, aos 21 minutos, através do francês Neal Maupay.Tudo mudou depois, com o "hat-trick" de Phil Foden (45+3, 53, 70) a deitar por terra as aspirações dos "bees" de Brentford.Para o triplo campeão City fica uma vitória saborosa, já que o Brentford foi das poucas equipas que lhe ganhou, na época passada, e logo por duas vezes.No campeonato em curso, o Brentford segue em 15.º, três pontos acima da zona de descida, e com tendência negativa, já que esta foi a sétima derrota em oito jogos.