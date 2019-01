Man. United a todo o gás segue na Taça de Inglaterra

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jan, 2019, 09:16 / atualizado em 26 Jan, 2019, 09:16 | Futebol Internacional

No Estádio Emirates, em Londres, o avançado chileno Alexis Sánchez, ex-atleta dos "gunners", abriu o ativo, aos 31 minutos, antes de Lingard dilatar a vantagem do United praticamente de seguida, aos 33.



Em cima do intervalo, aos 43 minutos, o gabonês Aubameyang reduziu para o Arsenal, mas o francês Martial, que tinha sido lançado pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer aos 72, acabou com quaisquer dúvidas e selou o apuramento dos "red devils", aos 82.





O Manchester United, finalista vencido na última edição da Taça de Inglaterra, perante o Chelsea, somou a oitava vitória no mesmo número de jogos sob o comando de Solskjaer, que substituiu o português José Mourinho, em dezembro.