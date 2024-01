Man. United avança na Taça com golos portugueses

Na visita aos vizinhos de Wigan, Dalot abriu o marcador ainda na primeira parte, aos 22 minutos, com um remate colocado à entrada da área adversária, e o capitão Bruno Fernandes fixou a vitória da marca de penálti, aos 74, selando a passagem dos "red devils" aos 16 avos de final da prova.O Manchester United, que perdeu a final da última edição para o rival City, vai defrontar na próxima fase o vencedor do embate entre o Newport e o Eastleigh, que militam em divisões amadoras (quarto e quinto escalões, respetivamente), e que empataram a uma bola no primeiro jogo, realizado no sábado, estando o "tira teimas" agendado para 16 de janeiro.A formação de Manchester é a segunda mais bem sucedida na Taça de Inglaterra, com 12 troféus conquistados, atrás do Arsenal (14), tendo vencido a competição pela última vez em 2015/16.