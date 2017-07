Man. United e Real Madrid empatam nos Estados Unidos

Mário Aleixo - RTP 24 Jul, 2017, 07:51 | Futebol Internacional

O Manchester United, de José Mourinho, e o Real Madrid empataram na madrugada de domingo para segunda-feira a um golo, num encontro particular entre as duas equipas que vão disputar a Supertaça Europeia de futebol.



Em Santa Clara, nos Estados Unidos, o Manchester United adiantou-se no marcador aos 45 minutos, por Jesse Lingard, após uma excelente jogada de Anthony Martial, numa altura em que os "red devils" jogavam sem grande parte dos jogadores que, em teoria, serão titulares.



Ainda sem Cristiano Ronaldo, que apenas se junta aos "merengues" a 5 de agosto, o campeão espanhol e europeu empatou por Casemiro, ex-FC Porto, na marcação de uma grande penalidade cometida por Lindelof, contratado pela equipa inglesa ao Benfica.



Tal como o Manchester United, o Real Madrid, que fez o seu primeiro encontro de preparação, empatou quando jogava praticamente sem habituais titulares e com muitos jogadores provenientes da sua equipa B.



O regulamento da International Champions Cup, torneio de pré-temporada, prevê que os encontros que terminam empatados sejam decididos no desempate por grandes penalidades, com o Manchester United a vencer por 2-1.



Dos 10 marcadores de penáltis, apenas os "red devils" Henrikh Mkhitaryan e Daley Blind e o "merengue" Luis Miguel Quezada conseguiram concretizar.



O Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, e o Manchester United, que conquistou a Liga Europa, voltam a encontrar-se a 8 de agosto, na Supertaça Europeia, que se disputa em Skopje, na Macedónia.